Tutto il gossip del fine settimana! Le notizie più curiose di cronaca rosa: quello che è accaduto e di cui tutti parlano.

Cosa è accaduto nel fine settimana? Il gossip non si è fermato e i protagonisti del weekend di cronaca rosa sono davvero tanti. Da Tommaso Zorzi, che è stato avvistato mentre in discoteca baciava un altro, alla lite tra Alberto Matano e Guillermo Mariotto negli studi di Domenica In.

Il gossip del weekend

Dopo le insistenti voci che parlano di una riappacificazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, lei ha smentito postando una serie di facce buffe. “Io che leggo i giornali in questi giorni. Good news: no news! Anche in questi giorni nonostante l’output delle notizie che leggo sia positivo c’è sempre comunque la necessità di buttarci sopra un cono d’ombra. Mah….”, ha scritto lei un po’ critica.

Sta facendo molto chiacchierare il video che ritrae Tommaso Zorzi mentre, in discoteca, bacia un altro. Nonostante abbia deciso di non esprimersi sulla relazione con Tommaso Stanzani, sembra essere chiara la fine della relazione tra l’ex del Gf Vip e l’ex ballerino di Amici.

Per una coppia che si lascia, ce n’è un’altra che potrebbe far davvero molto discutere gli appassionati di gossip. Il sito Dagospia ha fatto sapere di aver avvistato nella notte Ambra Angiolini con…Gianluca Grignani! I due non hanno né smentito, né confermato: chissà se decideranno di intervenire…

Occhi puntati su Verissimo e sull’intervista di Stefania Orlando a Silvia Toffanin. Ormai conclusosi il matrimonio con Simone Gianlorenzi, la conduttrice non ha nascosto la grande sofferenza provata in questo momento. “Non posso dirti che non ero più innamorata e credo che nemmeno per lui questo periodo sia facile ma non voglio arrogarmi il diritto di parlare al posto suo. Non è stata una rottura traumatica, ci siamo parlati tanto e ci siamo ripromessi di esserci sempre l’uno per l’altra ma non si diventa amici da un giorno all’altro. Al momento non credo si possa recuperare”, ha commentato lei.

E, sempre negli studi di Silvia Toffanin, Tina Cipollari si è lasciata andare ad una intervista che ha mostrato una Tina diversa da come appare negli studi di Uomini e Donne. L’opinionista si è sciolta in lacrime al ricordo dei genitori scomparsi.

Si torna a parlare anche di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Lui è tornato single e lei, intervistata nel corso di Turchesando, ha lanciato un appello al suo ex affinchè si possano risentire in totale serenità.

Infine, la lite tra Guillermo Mariotto e Alberto Matano negli studi di Domenica In. Il giudice di Ballando con le stelle ha inveito contro il giornalista: tra loro sono volati stracci davanti agli occhi increduli di Mara Venier.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG