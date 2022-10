Poche settimane fa l’annuncio della separazione da Simone Gianlorenzi, oggi Stefania Orlando vive una nuova fase della sua vita…

Circa un mese fa l’annuncio ufficiale della separazione da Simone Gianlorenzi. Adesso Stefania Orlando sta vivendo decisamente un’altra vita e vuole dedicarsi un po’ a se stessa. Intervistata da Chi, la nota showgirl ha voluto raccontarsi a 360°.

Stefania Orlando: la fine dell’amore e la vita adesso

Stefania Orlando

Sulla scelta di annunciare con una sorta di comunicato la separazione dal marito, Stefania Orlando ha spiegato: “Stavano iniziando a uscire le prime indiscrezioni e allora lì, di comune accordo, abbiamo deciso di dire la verità. Volevamo evitare qualsiasi strumentalizzazione e bloccare, sul nascere, assurde ricostruzioni”.

Entrando poi nei dettagli della separazione e dai motivi che hanno portato alla fine della relazione, la donna ha voluto raccontare: “Ci siamo guardati in faccia e abbiamo fatto i conti con la realtà. Bisogna accettare che alcune persone, a un certo punto, decidano di non voler più far parte della nostra vita. Quando le cose non vanno per il verso giusto bisogna avere il coraggio di lasciarle andare”.

Finita la storia d’amore, la showgirl ha deciso di dedicarsi a se stessa: “Sto provando a vivere questo dolore come un’opportunità. Sto vivendo una fase nuova. È come se avessi davanti a me un foglio bianco tutto da scrivere. Sono incuriosita, ma allo stesso tempo smarrita. Sono passata dal “noi”, sempre e comunque, al più semplice ‘io'”.

Questo nuovo inizio è vissuto senza paura come ha confermato la stessa donna dello spettacolo che ha precisato come, ancora, non abbia capito esattamente cosa stia cercando: “La solitudine non mi spaventa affatto. È troppo presto per capire quel che voglio. Vorrei solo stare bene. L’amore quello vero è quello che resta dopo l’euforia”.

Di seguito il post Instagram della Orlando che promuove l’intervista a 360°:

