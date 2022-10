L’attuale concorrente del GF Vip Elenoire Ferruzzi continua a far parlare: dichiarazioni attuali ma anche qualche video social passato…

Elenoire Ferruzzi è senza dubbio uno dei concorrenti più in vista di questa edizione del GF Vip. Nel corso delle settimane, i telespettatori stanno imparando a conoscerla meglio e in queste ore la “star” ha fatto qualche discorso decisamente interessante che ha generato molta discussione anche sui social.

Elenoire Ferruzzi: l’affitto, l’attualità e quella frase…

Elenoire Ferruzzi

Biccy riporta alcune dichiarazioni di Elenoire Ferruzzi in merito alla sua vita a Milano. Dall’arrivo nel capoluogo lombardo fino all’attualità: “Abitavo dai miei in una casa enorme a Laveno, quando ho detto ai miei che mi sarei trasferita a Milano erano contrarissimi. Mio padre mi ha detto ‘Vai a Milano? Ok, c**i tuoi, arrangiati, non ti dò una lira’. E così ho fatto, mi sono arrangiata. La mia prima casa a Milano? Abitavo in un buco zona Viale Monte Nero. La mia casa era grande come la sauna (del GF ndr)”.

Le cose, poi, evidentemente sono cambiate: “Ora ho due ingressi uno in una via, l’altro in un’altra via. C’è la donna di servizio che vive con me, ma non la vedo praticamente mai perché lei ha la sua ala di casa, il suo bagno. Anche adesso che non ci sono lei sta lì”.

Ma dove abita quindi la Ferruzzi? “Abito a CityLife, ma basta fargli pubblicità altrimenti voglio che mi regalino le spese condominiali! Quanto costano? 2 mila euro al mese! La casa l’ho pagata una fucilata, non puoi capire. Ho una palestra in casa, poi ci sono due palestre nel mio complesso e una piscina”.

La frase del passato

In queste ore, poi, sui social è tornato molto in auge un video che risale al 2018 dove la Ferruzzi parlava di Barbara D’Urso anche se il tutto sembrava fosse palesemente ironico: “Bella? Un cesso mai visto. Una brutta donna. Donna orrenda. Non la reggo quella persona. Io la domenica non guardo nulla, la televisione è spenta perché odio guardare sia l’una che l’altra. Ma se proprio devo guardare guardo la Venier, è un altro mood”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram del GF Vip:

