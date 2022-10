Rosa Perrotta ha ricevuto dei complimenti per l’educazione che sta dando ai figli e ha voluto ringraziare e spiegare ai fan “il suo metodo”.

Un confronto molto sincero con i fan e un ringraziamento speciale per i complimenti ricevuti. Rosa Perrotta ha voluto condividere con i suoi seguaci, alcuni messaggi ricevuti da parte di una esperta pedagogista e insegnante che si congratulava con lei per l’educazione che sta dando ai suoi figli insieme al compagno. La nota influencer e modella ha mostrato tutto e ha svelato quale sia “il suo metodo”.

Rosa Perrotta e l’educazione dei figli

Rosa Perrotta

“Hai dei figli meravigliosi Rosa. Ethan lo adoro è un bambino dolcissimo. Te lo dico da pedagogista e insegnante siete due bravi educatori”. Sono queste le parole arrivate a Rosa Perrotta da un’insegnate. Le stesse frasi che hanno poi portato la donna a fare una riflessione pubblica con i suoi fan.

“Ricevo molto spesso messaggi di questo tipo che mi lusingano molto sono sincera. Non per il mio ego di madre, ma perché sapete che io ho un rapporto un po’ particolare con le regole, non seguo pedissequamente le regole”, ha detto la Perrotta. “Non sono una che vive in uno schema di regole che fa vivere così i propri figli. Tutto ruota intorno a quella che è la mia unica fede, che i miei bambini stiano bene, che siano felici e che siano sereni. Per me il mezzo non è tanto importante, quanto il risultato finale”.

E ancora: “Metto a disposizione quello che è il mio sapere, il mio sentimento quello che ho imparato nella vita e quello che io conosco di me stesso come donna a disposizione della crescita dei miei figli. Non leggo manuali di pedagogia, non studio tecnicamente come si faccia – riporta Gossip e Tv -. Vado di pancia e di istinto nell’educazione dei miei figli. Non è detto che il mio metodo sia corretto. Vederli sereni e felici per me è la risposta a tutto, non so se sono una brava madre o una brava educatrice”.

E in conclusione: “Essere un adulto risolto rispetto a quanto si è ricevuto/subito da figlio per me è indispensabile nel mio ruolo genitoriale. Tengo sempre a mente la bimba che sono stata. Ovvio che non è semplice. Ma ammettere che spesso quello che non ci piace dei nostri figli descrive quello che in realtà non ci piace di noi; è un ottimo inizio, consapevolezza e conoscenza per me parole chiave sempre!”.

Di seguito un recente post Instagram della giovane mamma in compagnia di tutta la famiglia:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG