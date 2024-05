Dopo la vittoria ad Amici, Sarah Toscano si racconta e spiega cosa ha intenzione di fare con il montepremi del successo nel talent.

Il trionfo inaspettato ad Amici 23 e la voglia di guardare al futuro con impegno e lavoro. Sarah Toscano, dopo aver vinto il talent, è pronta ad investire su se stessa per darsi un’opportunità in questo settore. Intervistata da TvBlog, la ragazza ha raccontato come sia stata la sua avventura nel programma di Maria De Filippi e come userà il montepremi vinto.

Amici, Sarah dopo la vittoria

Maria De Filippi

Sul successo nel talent, Sarah ha spiegato: “Aver vinto Amici significa che una fetta di pubblico mi appoggia. Sono entrata ad Amici con una autostima molto bassa, adesso è discreta. Non mi monto la testa, rimango con i piedi per terra, ma un po’ più consapevole di me stessa”. In questo senso la ragazza ha spiegato di aver passato molti anni nell’insicurezza.

“Quando avevo 10 anni ero molto sicura di me stessa; una volta all’anno sciavo e in quella occasione ero sempre convinta di vincere tutte le competizioni e infatti lo facevo. Mi buttavo senza paura. Poi sono passata al tennis e ho iniziato ad avere più paura di sbagliare”. Proprio da qui deriva parte del suo modo di essere: “Mi sono intimorita e ho iniziato a sbagliare di più di quanto avrei fatto se non avessi avuto tutte quelle paranoie. Ho cominciato a dubitare di me stessa, a non avere l’autostima. In alcuni giorni è a palla, in altri è sottozero. Sono molto autocritica e voglio dare sempre il massimo, credo sia questa la ragione”.

I soldi vinti e come li userà

Grazie ad Amici, però, ecco una nuova Sarah che dopo un avvio in sordina ha fatto una crescita esponenziale: “Ho capito che dovevo fare io qualcosa di più. Ho cercato di migliorare; per questo Amici aiuta tantissimo a crescere anche dal punto di vista umano e personale”. Curiose le parole sui soldi vinti che, come riportato da TvBlog, sono bene 157mila euro in gettoni d’oro: “Come userò il montepremi? Lo investirò nella musica, tra lezioni, vocal coach e strumenti”. E sul futuro: “Se penso a Sanremo 2025? Sarebbe un grandissimo onore, mi farebbe piacere. Per adesso però non so cosa mi aspetta nel futuro”.