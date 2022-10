L’ex gieffina Soleil Sorge non ha fatto passare liscia ad Antonino Spinalbese alcune recenti frasi detta al GF Vip. La frecciata social.

Nelle scorse ore via abbiamo parlato di quanto accaduto al GF Vip, con Antonino Spinalbese attaccato in studio per alcuni suoi comportamenti e frasi nei confronti di altri concorrenti. Un atteggiamento che lo stesso hairstylist ha poi voluto commentare anche successivamente dopo la diretta con i suoi compagni. Qui, si è lasciato andare a frasi sull’ex gieffina Soleil Sorge che, prontamente, non ha fatto mancare una risposta…

Soleil Sorge, la frecciata ad Antonino Spinalbese

Soleil Sorge

Tutto nasce da uno sfogo di Spinalbese dopo essere stato preso di mira da Alfonso Signorini e da tutto l’ambiente del GF Vip: “Mi hanno detto che anche Soleil era attaccata da tutti un anno fa e adesso guarda cosa è diventata”, le parole di Antonino. “Quindi dovrei essere contento di essere un protagonista”.

Peccato, però, che proprio questo paragone abbia fatto infuriare la diretta interessata. Soleil Sorge, infatti, non ha mancato di replicare subito e lo ha fatto piuttosto duramente con una frase affidata al suo profilo su Twitter.

“È sempre un buon giorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali”, ha scritto la ragazza sul noto social network raccogliendo subito una valanga di like e commenti a sostegno della “sua tesi”.

Staremo a vedere se ci saranno ulteriori “botta e risposta” a distanza tra i due e in generale altri riferimenti di Spinalbese alla Sorge.

Di seguito il post su Twitter della giovane influencer:

È sempre un buon giorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali. 💁🏼‍♀️ — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) October 19, 2022

