Meghan Markle torna a parlare del suo rapporto con la Famiglia Reale e con la Regina anche del periodo successivo al terribile lutto.

Non sono stati momenti facili dopo la morte della Regina Elisabetta. Neppure per Harry e Meghan Markle, gli “infedeli” al Regno della compianta sovrana. Infatti, nel corso di un’intervista a Variety, la donna si è lasciata scappare le primissime parole sui reali rapporti con tutta la Famiglia Reale ma anche i sentimenti provati dopo il grave lutto.

Meghan Markle e il rapporto con la Regina

Meghan Markle

L’intervista a Variety sarebbe dovuta uscire nella settimana in cui è morta la Regina Elisabetta ma, per ovvie ragioni, è stata rimandata e, da quanto si apprende, persino aggiornata con alcune parole a proposito ovviamente del terribile lutto avvenuto.

Proprio sulla scomparsa della sovrana, Meghan Markle ha spiegato: “Sono grata del fatto di aver vissuto questo lutto così importante accanto a mio marito, è stato un momento difficile”.

Ma non solo. A sorprendere, infatti, sono le parole, svelate in anteprima, a proposito del vero legame tra lei, Harry e appunto Elisabetta II: “Sono grata alla vita per aver avuto la possibilità di essere accanto a mio marito in questi giorni molto difficili. Ho toccato con mano l’eredità che la Regina ha lasciato al mondo. Mi sento fortunata, sono orgogliosa di aver ricevuto un benvenuto così amorevole da parte della matriarca nella Famiglia Reale”.

Insomma, dichiarazioni al miele che raccontano, almeno stando alla Markle, di un rapporto non esattamente così terribile come si credeva.

Di seguito un post Instagram di Variety con l’anteprima dell’intervista:

