Alice Campello pronta al quarto figlio, la prima femminuccia sua e di Alvaro Morata. Sui social un confronto con i fan sui bimbi e non solo.

Q&A con i fan su Instagram per Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, calciatore spagnolo ex Juventus ora all’Atletico Madrid. La donna, nota modella e influencer, ha parlato della sua quarta gravidanza, la prima che darà alla luce una bimba dopo tre maschietti.

Alice Campello: l’allattamento e il fisico

ALICE CAMPELLO

Diversi gli argomenti affrontati da Alice Campello nelle sue risposte ai fan. Si è parlato del suo fisico durante la gravidanza, ma anche della bambina in arrivo e della fase di allattamento che la stessa giovane modella ha abbandonato anche per motivi legati alla propria salute.

Partendo dalle domande sull’aspetto fisico, la donna ha spiegato: “Se ho smagliature? Si e penso che tutte le donne, se non tutte quasi tutte, abbiano smagliature se non per la gravidanza per l’adolescenza, quando inizia a cabiare il corpo. Sono cose normali”, le parole della Campello. “Non ci posso fare niente. So che non avrò più la pancia che avevo una volta ma ho tre bambini bellissimi, quasi quattro e va bene così”.

Altro argomento trattato, come detto, l’allattamento: “Perché ho deciso di non allattare? Con i gemelli ci ho provato ma non sono stata bene, né fisicamente né mentalmente e ho capito che era una cosa che poteva peggiorare. Devo dire che sono comunque cresciuti bene e sanissimi quindi voglio dire che non sono una cattiva mamma. E lo dico anche a tutte quelle che decidono di non allattare”.

Infine sulla bimba in arrivo: “Sarà la prima spagnola. Gli altri tre sono italiani: Ale e Leo sono nati a Mestre, Edo a Torino e lei a Madrid”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della Campello con i tre maschietti:

