Arrivano confessioni molto particolari da parte di una nota attrice che ha ammesso di non sentire la necessità di avere rapporti intimi.

Arrivano attraverso un post dal titolo “Rebels Who Love”, le confessioni più intime di una nota attrice. Stiamo parlando di Drew Barrymore che ha pubblicato sul suo blog alcune riflessioni e spiegazioni in merito alla non necessità di avere rapporti intimi con uomini da ormai diversi anni.

“Niente rapporti intimi da sei anni”: parla l’attrice.

Drew Barrymore

Da quando ha divorziato dal terzo marito, il consulente artistico Will Kopelman, nel 2016, non ha più avuto rapporti intimi con un uomo. A Drew Barrymore, però, va bene così. A raccontarlo, come detto, è stata la stessa nota attrice che ha spiegato la sua posizione senza giri di parole.

“Da quando sono diventata una mamma single, non sono stata più in grado di avere una relazione intima. Sono in una fase completamente diversa della mia vita e forse nel prossimo futuro avrò una relazione.. Per ora non è stata semplicemente una mia priorità”, le sue parole.

L’attrice ha poi proseguito: “Non sono una persona che ha bisogno di sesso e deve andare alla ricerca di persone con cui farlo. Per molto tempo la relazione con un uomo non è stata in cima ai miei pensieri. Ci sono persone che uscite da un matrimonio o da un rapporto hanno la necessità di riprendere subito da dove hanno finito, di ricominciare un’altra relazione. Non c’è nulla di sbagliato in questo! Assolutamente nulla. Non giudico! Anzi, celebro il loro viaggio! Perché per alcune persone funziona davvero, per me invece non ha funzionato”.

In ogni caso la Barrymore ci tiene a precisare di non odiare affatto il sesso: “Sono finalmente giunta all’illuminante conclusione che l’amore e il sesso non sono semplicemente la stessa cosa. Quindi, per la cronaca, non odio il sesso!”.

Di seguito un recente post Instagram dell’attrice:

Riproduzione riservata © 2022 - DG