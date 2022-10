Tra le persone che hanno manifestato vicinanza a Marco Bellavia dopo il Grande Fratello Vip, c’è stata anche la storica ex, Paola Barale.

Molte personalità del mondo dello spettacolo hanno espresso pubblicamente la loro solidarietà e vicinanza a Marco Bellavia in seguito ai brutti episodi di cui è stato vittima nella casa del Gf Vip. Tra le tante voci che mancavano all’appello c’era quella di Paola Barale, storica ex fidanzata del volto di Bim Bum Bam. Molti credevano che la showgirl e conduttrice non avesse fatto sentire il suo supporto a Bellavia, ma come reso noto dal manager di quest’ultimo, lei ha preferito agire in silenzio.

Paola Barale, come è stata vicino a Bellavia

Impegnata con Ballando con le stelle, Paola Barale è venuta a conoscenza di quanto accaduto a Marco nel corso della sua esperienza al Gf Vip.

Come raccontato da Tony Toscano, manager di Bellavia, la conduttrice gli è stata molto vicino, ma ha preferito farlo senza esporsi troppo pubblicamente.

“È stata meravigliosa. Ha saputo trasmettergli coraggio, e una carezza che gli è arrivata al cuore – ha commentato Toscano a Novella 2000 – . Ha fatto davvero una bella cosa per lui”.

Tra Bellavia e la Barale c’è stato un amore importante durato tre anni ai tempi in cui lui aveva raggiunto il successo con Bim Bum Bam e lei lavorava con Mike Bongiorno a La ruota della fortuna.

Il legame, poi, si è interrotto, ma tra i due sono rimasti intatti stima e affetto reciproci.

Riproduzione riservata © 2022 - DG