Momenti di grande paura per Zoe Cristofoli e il figlio Thiago junior: alcuni malviventi sono entrati in casa costringendola a consegnare loro un ricco bottino.

Brutto episodio di cronaca per il terzino del Milano, Theo Hernandez: nella giornata di ieri, 19 ottobre, la sua villetta a Cassano Magnago, in provincia di Varese, è stata presa di mira da un gruppo di malviventi. I ladri si sono introdotti nell’abitazione del calciatore mentre vi erano all’interno la compagna Zoe Cristofoli e il figlio di appena sei mesi, Thiago junior, insieme ad alcune domestiche. Attimi di terrore, dunque, per l’influencer, strattonata dai malviventi cui è stata costretta a consegnare un ricco bottino.

Zoe Cristofoli strattonata dai malviventi: cosa è accaduto

Secondo la ricostruzione fatta dalle persone presenti in casa, quando i malviventi si sono introdotti nell’abitazione di Hernandez, avrebbero maltrattato e strattonato Zoe Cristofoli.

La donna sarebbe stata costretta ad aprire la cassaforte permettendo così ai ladri di portare via ciò che vi era all’interno, insieme ad altra refurtiva sottratta dalla villetta. Il tutto per un totale di svariate migliaia di euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno iniziato ad analizzare le immagini delle telecamere di sicurezza. Stando alle prime ricostruzioni, pare che i ladri abbiano agito secondo un piano ben organizzato, decidendo di intervenire poco dopo l’uscita di Hernandez da casa.

Alla luce di quanto accaduto alla compagna e al figlio, il terzino del Milan è molto provato. “Ho sentito Theo ed è molto provato, soprattutto rispetto alla compagna e al piccolo. Le forze dell’ordine stanno lavorando e sull’accaduto non ho altro da dire. Lui continua la sua preparazione, gli siamo vicini, ha detto all’Ansa Manuel García Quilon, procuratore del giocatore.

Riproduzione riservata © 2022 - DG