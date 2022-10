Diletta Leotta protagonista del gossip per un presunto flirt con uno sportivo: il nuovo lui della giornalista è un portiere tedesco.

La scorsa estate Diletta Leotta è finita al centro della cronaca rosa per l’ipotetico flirt con l’influencer e surfista Giacomo Cavalli. I due sono stati spesso avvistati insieme, ma nessuno dei diretti interessati ha mai smentito o confermato la liaison. Nelle ultime ore, intanto, il settimanale Gente ha spifferato le ultime novità riguardanti la sfera sentimentale della Leotta: archiviato Cavalli, avrebbe iniziato un’amicizia particolare con il portiere Loris Karius.

Diletta Leotta e Loris Karius

Sul flirt tra la Leotta e Karius, Gente racconta: “Si seguono su Instagram da qualche settimana e, pare, che tra i due ci sia una sorta di fil rouge al momento difficile da incasellare nelle svariate sfaccettature dei rapporti interpersonali, figuriamoci in quelli del cuore”.

Non si sa bene, dunque, se i due siano semplicemente amici o abbiano iniziato una frequentazione destinata a dei risvolti sentimentali.

Intanto, ad incentivare il gossip sul nuovo amore di Diletta c’è un particolare. “Se il gossip legato a Karius avesse un vago fondamento, verrebbe da dire che con un ciclone biondo come Diletta non è sempre tutto come appare – si legge sul settimanale – . In questo momento sembra che la conduttrice stia intensificando gli studi per migliorare il suo inglese. Il lavoro lo richiede e ci sta che si tratti di un semplice aggiornamento professionale. Ma ora, alla luce del rumor, ci domandiamo: che dietro l’arricchimento linguistico ci sia magari anche il desiderio di ampliare i confini del cuore?”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG