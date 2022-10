Imprevisto a Le Iene per Belen Rodriguez. Durante la conduzione dell’ultima puntata, il vestito “scoppia” e si apre in zona décolleté.

Quando si tratta di Belen Rodriguez, si sa, ogni piccolo gesto, parola o avvenimento, fa parlare. Non potrebbe essere altrimenti relativamente a quanto accaduto nell’ultima puntata andata in onda de Le Iene. La showgirl ha dovuto fare i conti con un piccolo imprevisto: la rottura del suo abito, forse troppo stretto, in zona décolleté.

Belen Rodriguez, il vestito “scoppia”: il video

Belen Rodriguez

Non è passato inosservato il piccolo incidente a Le Iene capitato a Belen Rodriguez. Una disavventura che ha lasciato a bocca aperto tutti. La showgirl, infatti, ha dovuto fare i conti con la rottura del suo vestito. La bellissima argentina indossava un abito di pelle viola che però le stava, evidentemente, un po’ stretto sul seno.

Quando ad un certo punto, l’altro conduttore, Teo Mammucari, le ha chiesto di ripetere alcuni passi dello stacchetto appena fatto, ecco l’incidente.

Belen allarga leggermente le braccia come una sorta di “colpo di petto” e qui avviene l’imprevisto. Un bottone di troppo è letteralmente partito via lasciando scoperto maggiormente il lato A della donna.

Mammucari ha riso e fatto finta di niente dicendo di andare avanti. La stessa Belen ha aggiunto poco dopo coprendosi ancora: “Ragazzi scusate, ma questo è il bello della diretta, andiamo avanti”.

Di seguito il filmato di quanto accaduto alla showgirl durante l’ultima puntata de Le Iene. Il video è stato condiviso con un post su Twitter dall’account @Albycattivick:

Riproduzione riservata © 2022 - DG