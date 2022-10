Ormai al nono mese di gravidanza, Chiara Nasti si è lasciata andare ad alcune Q&A con i suoi fan svelando un particolare sul bimbo in arrivo.

Manca poco alla nascita del loro primo figlio e Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, non vedono l’ora che accada. Il bimbo sarà un maschietto e si chiamerà Thiago. Un nome che aveva già fatto discutere in passato ma che probabilmente non farà più parlare dopo le recenti parole della giovane influencer. La ragazza, infatti, in un Q&A con i fan, ha raccontato come avrebbe chiamato il bimbo nel caso in cui fosse stato, in realtà, una femminuccia…

Chiara Nasti e il nome del bambino

Chiara Nasti

Come è possibile vedere nella stories Instagram di Chiara Nasti, la ragazza ha risposto alle curiosità dei seguaci social sul figlio in arrivo e sulla gravidanza.

A chi le ha chiesto di come sarà Zaccagni col bambino, la giovane influencer ha detto: “Sono curiosa di vedere Mattia con Thiago da me viene trattato come un figlio quindi cercherò di non fargli pesare la presenza del bimbo”.

Poi una curiosità anche sul nome del piccolo in arrivo che, se fosse stato femmina, si sarebbe chiamata Barbie: “Come avrei chiamato il bimbo se fosse stato una femmina? Barbie”, ha sentenziato la Nasti.

Oltre ad alcune curiosità, la ragazza ha spiegato anche alcune sue paure in modo da tranquillizzare le fan che si trovano a fare i conti con una gravidanza: “Se ho avuto paura della gravidanza? Ci sta la paura e anzi non sarebbe normale non averne. Avevo paura che qualcosa andasse male durante la mia gravidanza, credo sia una paura un po’ di tutte. Stai calma – ha detto rivolgendosi a chi le aveva posto la domanda – vedrai che tutto andrà bene”.

Di seguito un recente post Instagram della Nasti:

Riproduzione riservata © 2022 - DG