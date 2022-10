Nonostante i rumors di una proposta, Antonella Clerici racconta di non avere intenzione di sposare il suo Vittorio Garrone e spiega perché.

Grande amore, sì. Matrimonio, per ora ancora, no. Antonella Clerici si raccontato al Corriere della Sera e spiega il suo rapporto speciale con Vittorio Garrone ma anche la non necessità di doversi sposare per forza rimanendo quindi in questo equilibrio e sinergia perfetti.

Antonella Clerici e il rapporto con Vittorio Garrone

Antonella Clerici

L’intervista ad Antonella Clerici è stata, in realtà, un bellissimo confronto a tre. Infatti, a rispondere alle domande del Corriere della Sera era presente pure Vittorio Garrone.

“Il bello del nostro rapporto è che nessuno dei due ha interessi materiali a stare con l’altro. Anche per questo, c’è un equilibrio che è meglio non toccare”, ha detto la conduttrice.

Sui rumors relativi ad un anello e ad una fantomatica proposta di matrimonio, l’imprenditore ha spiegato: “Non è vero e l’anello è suo: ha già anelli importanti, se dovessi pensare a un diamante per chiederle la mano, non so cosa dovrei inventarmi. Comunque, mai dire mai. Per me, il matrimonio è un atto d’amore. Anto non ama le sorprese, ma io gliele faccio lo stesso”.

Tocca poi alla Clerici spiegare come sia speciale il rapporto col suo uomo: “Lui è uno che c’è. C’è nelle cose importanti e c’è quando lascia un fiore con un biglietto sul cuscino”.

Stessa visione anche per Vittorio: “Lei c’è, nei dettagli, per come si prende cura di me nelle cose semplici. Ha fatto le notti in bianco e mi ha fatto le punture di cortisone quando ho avuto un’esplosione dell’ernia del disco”.

Di seguito un recente post Instagram della conduttrice con l’intervista in questione:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG