Francesco Totti potrebbe volere un figlio da Noemi Bocchi: Alex Nuccetelli racconta la rinascita dell’ex capitano dopo Ilary Blasi.

La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi procede a gonfie vele. Superato il trambusto iniziale, la coppia è uscita allo scoperto e non si nasconde più, anche in occasione di eventi pubblici di cui i due sono stati protagonisti. Così torna ad alimentarsi il gossip che vorrebbe Noemi incinta del primo figlio del Pupone: secondo Alex Nuccetelli, storico amico dello sportivo, lui potrebbe realmente pensare di allargare la famiglia.

Le ultime su Totti e Noemi: parla Nuccetelli

Come riportato da ThePipol, il personal trainer da sempre amico di Totti e ormai in guerra contro Ilary Blasi, si è lasciato andare a nuove – sconcertanti – dichiarazioni su Francesco.

“Un figlio con Noemi? Può accadere, certo. Perché no? Non mi sorprenderei – ha fatto sapere – . Francesco ha sempre tenuto tantissimo alla famiglia: probabilmente sarebbe traumatizzato dal firmare un ennesimo contratto, non credo che vorrebbe un altro matrimonio ma un figlio con Noemi potrebbe essere assolutamente nei suoi pensieri”.

Nuccetelli, inoltre, ha rimarcato come Totti sia rinato in seguito alla separazione da Ilary Blasi che, stando al suo racconto, lo avrebbe sempre allontanato dagli amici storici. “Noi amici storici ce lo siamo ripreso: Noemi gli ha fatto ritrovare il sorriso”, ha fatto sapere il personal trainer.

