Francesco Totti e Noemi Bocchi sono ormai usciti allo scoperto e anche i loro amici si stanno abituando alla nuova coppia.

Il percorso per la separazione da Ilary Blasi è ormai iniziato e Francesco Totti sta andando avanti. Al suo fianco, ormai come è noto, c’è Noemi Bocchi, sua nuova fidanzata. Tra i due le cose sembrano andare molto bene tanto che pure gli amici stanno constatando come l’umore del Pupone sia decisamente cambiato rispetto a poco tempo fa…

La storia tra Totti e Noemi: parlano gli amici

Francesco Totti

Se nelle scorse ore la nuova coppia Totti-Bocchi si è lasciata tranquillamente fotografare insieme in quella che è a tutti gli effetti una delle primissime uscite pubbliche insieme, per gli amici dei due vederli insieme non è una novità.

Parlando al settimanale DiPiù, una fonte al momento rimasta anonima ha raccontato alcuni dei retroscena legati agli umori dell’ex capitano della Roma.

“Con Noemi al suo fianco Francesco si sente sereno, a casa, al centro di una nuova famiglia”, le parole della persona che, come detto, è rimasta anonima. “Francesco fa sul serio e ormai gli capita sempre più spesso di portare con sé i figli quando sta con Noemi. Fanno tanti progetti insieme. Insieme condividono gioie e dolori”.

Insomma, è evidente che Totti stia facendo sul serio con Noemi Bocchi. Sul fronte Blasi, invece, al momento tutto tace, in attesa delle varie udienze…

Di seguito l’uscita del weekend della nuova coppia pubblicata con un post Instagram da una fanpage della Bocchi:

