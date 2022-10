Malumori nella Casa del GF Vip con Antonino Spinalbese protagonista di duri confronti con i colleghi concorrenti ma anche con gli autori.

Non solo lo sfogo di Attilio Romita. Anche Antonino Spinalbese sembra non essere di buonissimo umore verso il GF Vip e gli autori. Cosa è successo? Tutto parte come conseguenza dell’ultima diretta dove l’ex di Belen Rodriguez è stato un po’ preso di mira per alcuni atteggiamenti infelici verso Edoardo Donnamaria…

Antonino Spinalbese sbotta contro il GF Vip

Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese si è lasciato andare ad un duro sfogo contro la produzione e gli autori del Grande Fratello Vip in un fuori onda della diretta di ieri sera e ripreso da diversi media tra cui Today.

Tutto parte dalle discussioni avvenute in studio in cui l’ex compagno di Belen è stato attaccato per alcuni scontri poco carini avuto con Edoardo Donnamaria.

Spinalbese aveva usato parole piuttosto pesanti verso il volto di Forum ed è stato criticato aspramente nel corso della puntata, persino da Alfonso Signorini.

Successivamente per l’hairstylist era arrivata anche una frecciata di Ginevra Lamborghini che potrebbe aver fatto “traboccare il vaso”.

Da qui, il “faccia a faccia” tra Antonino e Signorini riguardo un episodio avvenuto con Edoardo che, stando al racconto del parrucchiere, gli avrebbe dato una spallata. Sul fatto, però, non ci sarebbero le riprese delle telecamere nonostante Spinalbese sia convinto del contrario.

Durante il fuori onda della puntata, parlando con Charlie Gnocchi, Antonino si è sfogato contro la produzione: “Tutte delle gran caz**te, ci sono due telecamere, sono solo stro**ate. Secondo te non ho visto quella telecamera? Sono scemo? Dovrei stare zitto? Forse dovrei stare zitto, so che sto andando contro la furbizia”, ha poi concluso l’uomo.

Una situazione decisamente bollente. Come finirà?

Di seguito, invece, un confronto acceso tra Edoardo e Antonino pubblicato con un post su Twitter dall’utente @litspi4:

Antonino: "Lo vedrai quando usciremo di qui, credimi"

Edoardo: "ma che è una minaccia?"

Antonino: "no, absolutely" (con tono sarcastico)



Antonino ogni fine puntata a quanto pare muove una minaccia nei confronti di Edoardo, oltre ad essere grave è anche squallido. #gfvip pic.twitter.com/HHHFBahbEk — luna storta (@litspi4) October 18, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG