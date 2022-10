Faccia a faccia finito “male”, per ora solo nelle intenzioni, a Uomini e Donne. Cosa succederà Maria De Filippi dovrà forse intervenire…

Un duro confronto, l’ennesimo, a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e la signora Pinuccia. Questa volta, però, da parte della dama del trono over è arrivata una risposta che mette paura all’intero programma e anche a Maria De Filippi…

Uomini e Donne: la minaccia di denuncia

Gli scontri verbali a Uomini e Donne tra Pinuccia Della Giovanna e Tina Cipollari sono cosa nota. Ormai l’anziana dama di Vigevano è finita nel mirino dell’opinionista e da tempo ogni occasione è buona per un botta e risposta. Questa volta, però, la signora si è ribellata arrivando a minacciare l’opinionista e l’intero programma…

Ebbene sì, perché durante l’ultima puntata andata in onda, la Cipollari, forse in modo troppo aggressivo, è andata ancora contro l’anziana portandola a lasciare momentaneamente lo studio. Al suo ritorno, le cose non sono andate tanto meglio.

“Falsa! Ipocrita! Vai a farti consolare da Vigevano”, ha rilanciato ancora Tina verso Pinuccia. In quel momento, però, la donna non è stata più alla discussione e ha tuonato: “Io ti denuncio! Se continua così sì! All’età che ha dovrebbe avere un po’ di educazione”.

Parole che hanno obbligato Maria De Filippi ad intervenire chiedendo aiuto a Gemma, anche lei tempestata sempre di critiche da parte di Tina. Gemma ha dunque detto sotto consiglio della padrona di casa: “Pinuccia ascolta, fattele scivolare queste cose. Devi riuscire a superare questi momenti. Io continuo a stare qui a testa alta, perché quello che mi dice non mi tocca. Lascia correre e non andare a piangere fuori. Basta piangere per lei, non ne vale la pena. Appena c’è un’occasione buona tanto lei ti offende”.

Come andrà a finire?

Di seguito il post Instagram di ‘Uomini e Donne’ sull’episodio tra Tina e Pinuccia:

