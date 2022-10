Al GF Vip esplode un altro caso? Attilio Romita non ci sta e si sfoga parlando di alcune dinamiche “particolari” del gioco.

Ancora qualche problemino al GF Vip, anche se questa volta, probabilmente, solo per l’andamento del reality. Protagonista Attilio Romita che si è sfogato dopo l’ennesima nomination. Il giornalista non ci ha visto più e parlando con gli altri compagni della Casa ha detto la sua su una sorta di “macchinazione” che arriverebbe direttamente dalla produzione.

GF Vip, Attilio Romita non ci sta

Attilio Romita

Evidentemente seccato per l’andamento di nomination e immunità al GF Vip, Attilio Romita ha detto la sua in modo molto duro e diretto: “Li mettono tutti con l’immunità, tutti ogni volta li coprono”, le sue parole con gli altri compagni della Casa. “Appena vedono che uno di loro sta a rischio, li mettono con l’immunità. E noi ci dobbiamo scannare”.

Ma con chi ce l’ha il giornalista? E’ lui stesso, in un certo senso, a dirlo parlando proprio col diretto interessato delle sue accuse: Charlie Gnocchi.

Romita, parlando col fratello di Gene, gli ha detto: “Charlie, se non ti avessero messo con l’immunità tu eri già fuori da qua. Invece, siccome sei stato bravo e hai tessuto una rete di relazioni utili ed efficaci a te se fai una caa ti mettono l’immunità e sei a posto. Io le ca*e non le ho fatte e mi mettono in nomination. Dimmi tu qual è la logica. È la terza nomination, tu sei andato solo una volta mentre io sono già andato tre volte”.

Insomma, il clima nella Casa più osservata d’Italia è piuttosto incandescente. Staremo a vedere cosa accadrà più avanti e se ci saranno delle risposte da parte della produzione o di Alfonso Signorini a proposito di tali accuse.

Di seguito lo sfogo di Romita pubblicato su Twitter dall’utente @_KatiaPa:

Questo, invece, un altro sfogo del giornalista con Gnocchi:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG