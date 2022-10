Il grave lutto che ha colpito il mondo della musica in queste ore sarà difficile da digerire. La morte di Franco Gatti, storico componente dei ‘Ricchi e Poveri’, ha lasciato tutti a bocca aperta. L’uomo, lontano dalle scene da diverso tempo, aveva 80 anni ed è deceduto a Genova. Dopo la tragica notizia, è stata anche definita la data dei funerali.

Come riportato dall’ANSA, i funerali dell’artista, morto all’età di 80 anni all’ospedale San Martino di Genova, si terranno giovedì alle 11.30 nella chiesa di San Siro nel quartiere Nervi nello stesso capoluogo ligure.

Prevista sicuramente una grande partecipazione in città vista l’importanza del personaggio e il grande affetto che lega Genova con l’uomo.

A conferma di questo, anche le parole del sindaco del capoluogo Marco Bucci: “Oggi Genova perde un illustre concittadino: si è spento all’età di 80 anni Franco Gatti, storico componente dei Ricchi e Poveri. A nome della città le più sentite condoglianze alla famiglia. Genova e l’Italia salutano un pilastro della storia della musica italiana che ha fatto cantare intere generazioni”.

Anche il presidente della Regione Giovanni Toti a nome della Giunta ha voluto dire la sua: “Con Franco Gatti, il “baffo” dei Ricchi e Poveri se ne va un grande protagonista della musica italiana, uno degli interpreti più amati. Il gruppo genovese, vincitore del Festival di Sanremo nel 1985, 2 anni fa era tornato insieme dopo 40 anni sul palco dell’Ariston. L’ultima esibizione che resterà nel cuore degli italiani. Alla sua famiglia e a tutte le persone care vanno le mie più sentite condoglianze”.

Di seguito il post su Twitter dell’ANSA con l’annuncio sui funerali dell’artista:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram