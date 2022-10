Rumors su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La donna, in una recente apparizione pubblica, ha mostrato un outfit con “pancino” sospetto.

Ne avevamo già parlato qualche tempo fa, senza, però, avere conferme da parte dei diretti interessati che, forse, avevano un po’ giocato con i fan. Ma questa volta, il sospetto c’è. Parliamo di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che potrebbero aspettare un bambino. Almeno secondo alcuni loro fan…

Cecilia Rodriguez, il sospetto dei fan: “E’ incinta?”

Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez potrebbe essere in dolce attesa. Nessun annuncio e neppure conferma social ma alcuni fan hanno notato qualcosa di particolare.

Gli occhi vigili dei suoi follower hanno notato un “pancino sospetto” che potrebbe essere sinonimo di gravidanza. La sorella di Belen si trovava nelle scorse ore col compagno Ignazio Moser col quale ha preso parte all’evento BelvedereVodkaItalia.

Per l’occasione la modella argentina ha sfoggiato un abito nero con uno spacco sulla gamba. Un outfit molto attilato che, a seconda della posizione, sembrava evidenziare appunto il ventre.

A notarlo, come vi abbiamo detto, sono stati i fan che suoi social si sono domandati appunto se la coppia non stesse nascondendo qualcosa. “Ragazzi, ma Cecilia Rodriguez è forse incinta? Vedo un pancino sospetto”, ha scritto un utente su Twitter.

Diversi i like e i commenti al post anche se, a dirla tutta, è sembrata solo la posizione di quegli istanti. Ad andare contro la “tesi gravidanza” anche il fatto che successivamente, nel corso della serata, la Rodriguez si sia mostrata appunto con un bicchiere di Vodka in mano, anche se non è dato sapere se poi abbia bevuto.

Insomma, il dubbio resta. Staremo a vedere se la donna e il buon Moser ci diranno qualcosa…

Di seguito il post Twitter di un utente che “sgancia” il sospetto:

Raga ma Cecilia Rodriguez è forse incinta? 🤰🤰Vedo un pancino sospetto 😍😍 pic.twitter.com/687dBSoL2N — Ginevra (@Ginevracasalin) October 17, 2022

