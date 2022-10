Passato, presente e tante curiosità inedite. Parla a 360° Orietta Berti: dal padre morto quando lei aveva 18 anni fino ai grandi successi.

Orietta Berti si racconta da Serena Bortone ad ‘Oggi è un altro giorno’. La nota cantante, attualmente impegnata come opinionista al GF Vip, ha avuto modo di parlare di sé, della sua carriere ma anche della sua famiglia, rivelando anche alcuni aspetti inediti.

Orietta Berti: il padre, la musica e la timidezza

Orietta Berti

L’intervista di Orietta Berti si è concentrata principalmente sulla musica e la carriera ma anche sulla famiglia e l’importanza del padre che, nonostante sia morto quando lei aveva 18 anni, è stato decisivo per la sua vita da cantante.

“Mio padre si chiamava Mafaldo perché gli era morta una sorellina e la mamma lo ha chiamato così per la bambina persa”, ha raccontato la Berti. “La musica? Dovevo essere una cantante lirica per forza. Mi portavano da tutte le parti ma mi dicevano che ero senza voce e addirittura che ero stonata. Sai, quando uno è timido non riesce a tirare fuori la voce”.

“Quando ce l’ho fatta? Quando cantai ‘Il Torrente’ per accontentare mio padre. Siamo andati a scuola di canto lirico e da quel momento…”.

Ancora sul padre: “Mio papà è morto in un incidente, in piazza. Avevo 18 anni. Siamo rimaste solo in tre: mia nonna, mia madre e io. Se non ci fosse stato Giorgio Calabrese per farmi cantare. Non sarei qui. Lui ha insistito, mi hanno messo in un pensionato di suore, stavo lì e facevo provini alla ricerca di una casa discografica che mi potesse dare un’occasione”.

“Ogni volta che faccio una canzone e che vado ad una manifestazione, penso sempre a mio padre. Penso che se lui avesse fatto la mia carriera sarebbe stato come me. Come supero l’ansia? Eh, col pubblico devi andare avanti”.

“Quando sono triste cosa faccio? Beh, mi travesto (ride ndr). Sì, davvero. Mi metto tante parrucche grandi in testa…”, ha raccontato sorridendo la Berti.

Di seguito un recente post Twitter di ‘Oggi è un altro giorno’ con l’esibizione della cantante:

