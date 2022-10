Sebbene i due ancora non abbiamo pubblicato alcun post insieme su Instagram ma solo alcune stories, la loro relazione sembra andare decisamente a gonfie vele. Stiamo parlando di Elodie e Andrea Iannone che, in queste ore, pare abbiano fatto un altro passo importante nella loro storia d’amore…

A due mesi dal primo incontro avvenuto grazie ad alcuni amici in comune, sembra che la storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone stia spiccando il volo. Nelle ultime settimane i due si sono mostrati inseparabili con alcune stories su Instagram che ne certificavano la relazione e il feeling crescente.

I due si sono fatti vedere a Madrid, in una fuga romantica e, adesso, anche a Vasto, città natale del centauro.

La conferma è arrivata dalla foto pubblicata dall’esperta di gossip Deianira Marzano su Instagram. La donna ha mostrato appunto la cantante e l’ex pilota di MotoGP in un bar nella città che ha visto appunto Iannone crescere e dove, ancora oggi, abitano i genitori e il fratello.

A quanto pare, è possibile quindi che Iannone abbia presentato Elodie alla famiglia. Un incontro al quale la Di Patrizi non si sarebbe sottratta a conferma delle migliori intenzioni per la loro relazione.

Al momento, comunque, non c’è stata nessuna dichiarazione ufficiale in merito, anche se, evidentemente, le cose tra i due stanno procedendo molto bene.

Proprio a Vasto, in passato, l’ex pilota di MotoGP Aveva portato anche Belen Rodriguez quando i due avevano deciso di stare insieme e fare sul serio.

Ovviamente la speranza è che le cose con Elodie vadano decisamente melgio.

Di seguito un recente post Instagram della cantante:

View this post on Instagram

