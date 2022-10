Gli inizi, i problemi e il successo: Belen Rodriguez svela diversi retroscena legati al passato e ai primi passi nello spettacolo.

Una Belen Rodriguez inedita quella che i telespettatori stanno vedendo a Le Iene, nei panni di conduttrice ma anche invitata. Ma il successo dell’argentina parte da lontano e le cose, per sua stessa ammissione, non sono state facili. A raccontare tutto è stata la showgirl a ‘TV Sorrisi e Canzoni’.

Belen Rodriguez: gli inizi e il successo

Belen Rodriguez

Intervistata per ‘TV Sorrisi e Canzoni’ da Antonella Silvestri, Belen Rodriguez ha iniziato a parlare dell’attuale avventura a Le Iene: “Condurre mi diverte tantissimo, ma nel ruolo di inviata mi sono proprio appassionata. Per me è stata anche una prova impegnativa da un punto di vista mentale. Abbiamo trattato un argomento molto serio, cioè la dismorfofobia […]. Ho capito quanto dolore ci possa essere in questo tipo di storie”.

Facendo un salto nel passato, la modella argentina ha spiegato che il successo in Italia non è stato facile da raggiungere: “All’inizio sono stata a Riccione dove facevo la ragazza immagine. Ma non la cubista! Ci tengo a precisarlo, perché ho ballato sui cubi con le mie amiche da giovane, ma non lo facevo per lavoro. In quel periodo non mi ha aiutato proprio nessuno. Ricordo che dividevo l’appartamento con cinque donne, dormivamo l’una sull’altra (ride) ma tra noi non c’era solidarietà femminile, ahimè”.

A quel punto Belen è stata costretta a tornare in Argentina: “Ero delusa perché mi avevano detto che avrei fatto la modella, invece lavoravo solo in discoteca ed era un’esperienza che non mi gratificava. L’unica cosa positiva è che sono tornata a casa con le tasche piene perché l’euro valeva tantissimo in Argentina. Una sensazione mai provata prima…”.

Poi, però, la svolta: “Sono ritornata in Italia e ho cominciato a lavorare per un’agenzia di Bologna. Da lì è iniziato tutto”.

Un successo immenso, quello della Rodriguez e di tutta la sua famiglia ma di visibilità e soldi soprattutto a Belen non piace parlare: “Lei ci crede che io non so quanti soldi ho sul conto corrente? Non li controllo più, ma non perché siano tanti. Certo, adoro averli perché mi fanno tanto comodo, grazie ai soldi ho la libertà di pagarmi una vacanza o togliermi degli sfizi. Ma non sono una mia priorità”.

Di seguito un recente post Instagram della showgirl argentina:

