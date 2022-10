Marco Bellavia ancora protagonista del gossip e, questa volta, la ex fidanzata Marianna Bosis parla di un periodo difficile per l’ex del Gf Vip.

Alcune settimane fa, Marianna Bosis era intervenuta sul caso Bellavia, raccontando la lunga relazione con Marco e accusandolo di voler marciare sui problemi di depressione per tornare ad essere protagonista del mondo dello spettacolo. Dopo quelle dichiarazioni, cui l’ex del Gf Vip non ha mai replicato, la Bosis è tornata a parlare di lui in una lunga intervista per DiPiù Tv.

“Marco Bellavia ha rischiato di morire”

“Qualche anno fa ha vissuto il peggiore dei momenti che hanno caratterizzato il suo percorso psicologico e psichiatrico”: con queste parole Marianna è tornata a parlare della depressione di cui Bellavia soffre da tempo.

“A Parabiago, tra le mura della casa di sua madre, durante un momento di crisi ha rischiato perfino la vita – ha rivelato lei – . Suo fratello sa tutto. Dopo una crisi più violenta del solito hanno dovuto ricoverarlo d’urgenza. Marco ha passato un periodo in clinica, quando è uscito è sembrato a tutti noi che stesse meglio”.

Rivelazioni, queste ultime, finora sconosciute e di cui Marco Bellavia potrebbe decidere di parlare in occasione della sua ospitata al Gf Vip, il prossimo 20 ottobre.

Marianna Bosis, inoltre, ha svelato anche un altro segreto riguardante lei e l’ex gieffino: ai tempi della relazione, lei è rimasta incinta, ma ha scelto di non portare avanti la gravidanza.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG