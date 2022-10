Orietta Berti continua a sorprendere e l’ultima confessione sulle parrucche che indossa abitualmente ha lasciato basito il popolo del web.

Il fatto che Orietta Berti indossi sempre la parrucca non è un vero e proprio segreto, almeno tra chi segue abitualmente la cantante nelle sue esperienze. La Berti, infatti, aveva già avuto modo di parlarne pubblicamente, ma l’ammissione fatta nel corso della diretta del Grande Fratello Vip ha dato molta più risonanza al fatto.

Alfonso Signorini con la parrucca di Orietta Berti

A scherzare sulle parrucche di Orietta Berti è stato Alfonso Signorini, che ha mostrato su Canale 5 un selfie che aveva scattato in camerino con indosso i capelli dell’opinionista.

“Stasera ho postato nel mio profilo Instagram ho postato questa mia foto. Ho trovato una delle parrucche di Orietta. Ma quante ne hai di parrucche?”, ha scherzato lui, trovando subito la complicità della Berti.

“Novanta, ma la metà le ho lasciate a Los Angeles perché me le metto quando sono là, perché là fan sempre le feste. Poi là i miei amici sono tutti gay, quindi i gay fanno sempre le feste”, ha precisato lei.

Le parrucche di Orietta Berti, tuttavia, non sono un vero e proprio mistero. La cantante aveva già raccontato di indossarle per essere sempre in ordine ed evitare di rovinare i capelli naturali ed il cuoio capelluto.

