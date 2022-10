La relazione tra Olivia Wilde e Harry Styles è iniziata sul set di Don’t Worry Darling: lei, ai tempi, era fidanzata con Jason Sudeikis.

Quando la storia d’amore tra Olivia Wilde e Harry Styles è stata scoperta dalla cronaca rosa, l’attrice aveva raccontato di aver intrecciato una relazione con il cantante quando quella con Jason Sudeikis si era già interrotta. A smentire le dichiarazioni pubbliche della Wilde, però, ci ha pensato la ex tata, che ha riportato al Daily Mail una versione diametralmente opposta.

Le dichiarazioni choc su Olivia Wilde

“Jason ha scoperto tutti i dettagli della relazione della compagna con Styles leggendo i messaggi su un orologio Apple che Wilde aveva dimenticato”: così la ex tata dell’attrice ha raccontato come Sudeikis abbia scoperto di essere stato tradito.

“Si è messo a gridare ‘lei si sta fot****o qualcun altro’ – ha detto ancora – […]All’inizio però lui pensava che fosse una cosa passeggera. Lunedì 9 novembre, quando sono tornata da un fine settimana libero, lui piangeva molto, piangeva e piangeva. Non sapevo affatto cosa fosse successo. Poi singhiozzando lui mi ha detto ‘ormai è finita!’”.

Secondo quanto riportato dalla ex tata, Jason avrebbe confessato alla donna di essere stato tradito da Olivia, la prima a farsi avanti nei confronti di Harry Styles. “Pare che lei l’abbia baciato a una delle cene che avevano per il cast a Palm Springs”, ha raccontato ancora.

“Il 13 novembre lei è tornata a casa perché c’era una pausa sul set. Una sera doveva uscire per vedere Harry, quando Jason è uscito si è sdraiato sotto la sua macchina in modo che non se ne andasse – si legge ancora – . Quindi lei è tornata in casa e le è andato dietro. Jason ha proprio detto che lo stava facendo apposta per farle fare tardi all’appuntamento con Harry”.

Il tradimento di Olivia Wilde con Harry Styles avrebbe fatto letteralmente crollare Jason che, scoperte le corna, avrebbe peggiorato il “suo vizio del bere notturno”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG