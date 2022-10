Sta facendo chiacchierare la gravidanza di una ex di Uomini e Donne che, incinta del primo figlio, sarebbe stata lasciata dal fidanzato.

Già mesi addietro, Vittoria Deganello finì al centro della bufera social per la relazione con il calciatore Alessandro Murgia, in forza alla Spal. Il legame tra i due finì nell’occhio del ciclone perché lui lasciò la storica compagna Eleonora Mazzarini e due figli, di cui uno nato da poco, per iniziare una storia con la ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La gravidanza di quest’ultima, però, pare abbia fatto nuovamente scappare lo sportivo.

Vittoria Deganello incinta del primo figlio

Ad annunciare la gravidanza è stata Vittoria Deganello, che ha mostrato sui social un’ecografia che racconta l’attesa del primo figlio.

“Sei risorsa sei il cielo e sei il mondo. Io e te…. Ti amo”, ha scritto lei a corredo del video che mostra il piccolo che porta in grembo.

Nessun riferimento, però, al padre del bambino che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere proprio il calciatore Murgia.

Da tempo, i due, non fanno più coppia fissa ma, viste le date riportate sull’ecografia della ex di Uomini e Donne, la Deganello sarebbe rimasta incinta nel periodo in cui frequentava lo sportivo. Fonti vicine a Vittoria, inoltre, hanno fatto sapere che lui si sia allontanato non appena è venuto a conoscenza della gravidanza.

Riproduzione riservata © 2022 - DG