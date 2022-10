Camilla di Cornovaglia, insignita del titolo di “regina consorte” da Elisabetta II, potrebbe ricevere un nuovo status, molto più prestigioso.

La popolarità di Camilla è ampiamente cresciuta tra i sudditi britannici, soprattutto dopo il matrimonio con Re Carlo III. Se un tempo veniva vista come la donna che aveva sfasciato il matrimonio tra Carlo e Lady Diana, pian piano la sua reputazione è migliorata fino a diventare ben voluta dalla popolazione. Anche la Regina Elisabetta aveva avuto modo di ricredersi sul suo conto tanto da passare dalla definizione di “donna malvagia” a consegnarle il titolo di “regina consorte”.

Cosa cambia nella monarchia britannica

Nelle ultime ore, tuttavia, pare che la monarchia britannica abbia intenzione di conferire a Camilla un titolo ben più prestigioso: quello di “regina”.

È The Telegraph a rivelare che il titolo di Camilla potrebbe essere modificato senza, tuttavia, costituire un cambiamento sostanziale nel suo status. Sul rotocalco, dunque, si legge che “lo staff di Buckingham Palace spera di rimuovere il termine ‘consorte’ dal titolo di Camilla per allinearla alle mogli dei re che l’hanno preceduta nei secoli”.

Un notevole cambio di immagine, dunque, per la moglie di Re Carlo III che, come rivelano le ultime indiscrezioni, viene già nominata “semplicemente” regina dallo staff reale.

Il conferimento del titolo a Camilla, tuttavia, avverrà in modo del tutto informale e prima dell’incoronazione ufficiale di Carlo, la cui celebrazione è stata fissata per il prossimo 6 maggio.

Al momento, la decisione non è ancora stata presa in maniera ufficiale, pare che la famiglia reale britannica stia cercando di rintracciare il pensiero della popolazione in merito. Sembra che gli inglesi, però, non abbiano nulla in contrario a riguardo.

