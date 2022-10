La famiglia Reale britannica ha annunciato la data di incoronazione di Re Carlo III e c’è già chi pensa che si tratti di un affronto al figlio Harry.

In seguito alla morte della Regina Elisabetta II, il figlio Carlo ha ereditato il titolo di Re insieme alla moglie, regina consorte, Camilla. I due, che sono già al comando del Regno Unito, verranno incoronati con una celebrazione solenne – ma poco pomposa – il 6 maggio 2023. La data è stata comunicata nelle ultime ore dai portavoce della Royal Family. “L’incoronazione rifletterà il ruolo attuale del monarca e una visione proiettata verso il futuro, pur rimanendo ancorata a una tradizione e a un cerimoniale di lunga data”, si legge nella nota stampa.

L’incoronazione di Re Carlo nel giorno del compleanno di Archie

Così come fatto intendere dal nuovo sovrano sin dalle sue prime parole in pubblico, la monarchia britannica sceglierà di organizzare una cerimonia solenne, ma non eccessivamente sfarzosa, all’interno dell’abbazia di Westminster, dove il mese scorso è stato celebrato il maestoso funerale di Stato di Elisabetta II.

Gli occhi dei tabloid inglesi, però, si sono concentrati sulla data scelta per l’incoronazione – il 6 maggio – che coincide proprio con il compleanno del primogenito di Harry.

La scelta del giorno, tuttavia, è stata concordata dalla corte e dal sovrano sia con i vertici della Chiesa d’Inghilterra, sia con il governo Tory di Liz Truss, che si occuperà dell’organizzazione.

Particolare, però, che cada proprio nel giorno del compleanno di Archie rendendo, così, difficile la presenza di Harry e Meghan alla cerimonia.

Riproduzione riservata © 2022 - DG