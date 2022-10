Francesco Totti non dimentica il padre Enzo, venuto a mancare due anni fa, e il dolore della sua morte è ancora vivo nell’ex calciatore.

Sono mesi difficili per Francesco Totti, al centro di un polverone mediatico in seguito all’annuncio della separazione da Ilary Blasi. I segreti, le dinamiche e le vicende familiari della coppia sono alla mercè di tutti e, probabilmente, il signor Enzo Totti non ne sarebbe stato molto contento. Francesco, legatissimo al padre venuto a mancare due anni fa, ha ammesso di aver vissuto un periodo molto complicato dopo la sua morte e, nel giorno del secondo anniversario, lo ha voluto ricordare sui social.

Francesco Totti ricorda il padre: “Due anni senza te”

Con uno scatto che li ritrae sorridenti e abbracciati in uno dei loro tanti momenti insieme, Francesco Totti ha ricordato il padre Enzo.

“Due anni senza di te”, ha scritto a corredo dello scatto condiviso nelle Instagram story. E quante cose sono profondamente cambiate da quando il padre del Pupone è volato in cielo.

Dopo la morte di Enzo Totti, Francesco ha ammesso di aver vissuto un momento molto difficile durante il quale Ilary Blasi non gli è stata vicino.

“Ero fragile, mi mancavano i riferimenti, e Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore. Poi è arrivato il 12 ottobre 2020. È morto papà mio. Di Covid. E io l’ho visto l’ultima volta il 26 agosto – ha raccontato lui nell’intervista al Corriere della sera – . Sapevo che stava male, e non potevo fargli visita. Poi ho preso il Covid pure io, in forma violenta: 25 giorni chiuso in casa, stavo per finire in ospedale. Insomma, per me è stato un periodo tremendo. Mia moglie invece, quando avevo più bisogno di lei, non c’è stata”.

