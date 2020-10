Enzo Totti, padre dell’ex calciatore Francesco, è morto a Roma all’età di 76 anni. Era ricoverato in ospedale perché positivo al Coronavirus.

Lutto in casa Totti – Blasi: è morto Enzo, padre di Francesco. L’uomo, conosciuto anche ai fan dell’ex calciatore con il soprannome di “Lo sceriffo“, era ricoverato presso l’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma a causa del Coronavirus. Il signor Enzo, uomo che Francesco ha più volte ringraziato per il sostegno che gli ha dato nel corso della sua carriera, aveva 76 anni. Affetto da diverse patologie, ha contratto il Covid-19 e il ricovero si è reso necessario. Purtroppo, l’uomo non è riuscito a sconfiggere la malattia.

Enzo Totti, il padre di Francesco amato anche dai tifosi

Lo scorso maggio, Enzo Totti aveva compiuto 76 anni. Innamorato di sua moglie Fiorella, dei figli Francesco e Riccardo e dei 6 nipoti, era un ex impiegato di banca. Da sempre appassionato di calcio, non si è perso una sola partita del Capitano.

Enzo ha sempre seguito suo figlio, facendosi vedere spesso anche a Trigoria. Il marito di Ilary Blasi ha più volte raccontato che, nel giorno del suo compleanno, suo padre arrivava in campo con “pizzette rosse per tutti“, comprate rigorosamente nel forno di fiducia.

Enzo aveva un ottimo rapporto anche con i tifosi e spesso si intratteneva a giocare a carte con loro. Nonostante la popolarità del figlio, il signor Totti non aveva mai lasciato il suo quartiere, ovvero Casal Palocco. Qualche anno fa aveva avuto un infarto, ma le sue condizioni di salute apparivano buone. Purtroppo, il Covid-19 non gli ha lasciato scampo.

Enzo Totti: il rapporto con Francesco

Francesco ha sempre parlato di suo padre definendolo “grosso e buono“. Un uomo presente ma discreto, che lo ha spesso “bastonato” con giudizi non proprio positivi. In occasione dell’ultima festa del papà trascorsa insieme, il marito di Ilary Blasi ha condiviso su Instagram una loro foto davvero dolce. A didascalia, si legge:

“Tutto quello che mi hai insegnato… lo sto trasmettendo ai miei figli… ai tuoi nipoti. Grazie per tutto papà mio… anzi sceriffo”. Totti non ha ancora commentato la grave perdita, ma i tantissimi fan si sono stretti attorno a lui e a tutta la sua famiglia.