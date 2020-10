Nina Moric ha pubblicato degli audio shock delle ultime conversazioni da lei avute con l’ex marito, Fabrizio Corona, e il figlio Carlos Maria.

Da quando Carlos Maria si è trasferito dal padre, Fabrizio Corona, i rapporti tra l’ex Re dei paparazzi e l’ex moglie Nina Moric si sono deteriorati sempre di più. La modella ha accusato Corona di sfruttare Carlos come una “macchina per fare soldi” e ha seguita ha pubblicato via social degli audio che testimonierebbero il clima di violenza e minacce che lei e Carlos sarebbero costretti a sopportare da parte di Corona. “Non riesco più a stare zitta. Ho provato con la giustizia, adesso vi regalo quello che continuo a passare”, ha scritto la Moric pubblicando i due audio shock.

Gli audio shock di Nina Moric e Fabrizio Corona

Nel primo file condiviso da Nina Moric si sente la stessa showgirl chiedere all’ex marito perché usi termini offensivi nei suoi confronti (e per di più difronte al figlio Carlos Maria). La risposta di Corona è a dir poco minacciosa: “Io penso che sono arrivato quasi al limite di venire a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo“, si sente dire all’ex Re dei paparazzi.

Nel secondo audio invece la showgirl si rivolge al figlio Carlos Maria, chiedendogli se per caso suo padre lo minacci: “In parte sì”, è la risposta del ragazzo, e a seguire: “Mamma io voglio ritrasferirmi da te, voglio stare con te, diventare una persona migliore. Voglio liberarmi da queste persone. Io voglio stare con te perché tu mi puoi aiutare ad essere una persona più buona. Purtroppo io stando con il male imparo il male”. Nella parte finale dell’audio si sente Nina Moric intimare al figlio di cancellare le prove della telefonata tra loro intercorsa perché Fabrizio Corona “gli controllerebbe il telefono”. Ora che la showgirl ha pubblicato questi audio come andranno a finire le cose tra lei e Fabrizio Corona? Carlos sarà tornato a casa della madre?