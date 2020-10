Cristiano Ronaldo è positivo al Coronavirus. L’annuncio arriva dalla Federazione lusitana, con la quale era in ritiro in vista della Nations League.

Brutte notizie per tutti i tifosi della Juventus: Cristiano Ronaldo è positivo al Coronavirus. Il calciatore ha contratto il Covid-19 ed è stato costretto ad abbandonare il ritiro al quale stava partecipando. CR7 si trova in Portogallo, dove stata preparandosi alle gare di Nations League. A rendere pubblica la notizia è stato il giornale portoghese Record, che ha pubblicato il comunicato ufficiale della Federazione lusitana. A causa della sua positività, Cristiano non scenderà in campo nel corso della partita contro la Svezia, prevista per mercoledì 14 ottobre.

Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus

La Federazione lusitana ha diffuso un comunicato che parla chiaro. Si legge: “Cristiano Ronaldo è stato costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale dopo essere risultato positivo al Cvid-19, quindi non farà parte della squadra che andrà in campo contro la Svezia”

“Il calciatore non ha sintomi e si trova attualmente in isolamento. In seguito al caso di positività di Ronaldo, la parte restante del gruppo squadra è stata sottoposta a ulteriori controlli, che hanno avuto tutti un esito negativo. Tutti i calciatori sono a disposizione del ct Fernando Santos”.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Ronaldo, quindi, è asintomatico ed è in isolamento domiciliare. Molto probabilmente, il campione della Juventus è rimasto in Portogallo e non potrà tornare dalla sua famiglia fino alla completa guarigione.

Cristiano positivo: la reazione di Georgina

La positività di Ronaldo al Coronavirus ha lasciato tutti senza parole. Al momento, Cristiano non ha commentato la malattia, ma una buona notizia ci arriva dalla sua dolce metà. Georgina Rodriguez, attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso uno scatto che sta facendo sperare i fan. Nell’immagine in questione, CR7 è disteso a letto mentre parla in videochiamata con la madre dei suoi figli.

Il calciatore sembra sereno e non troppo provato dalla malattia, dettagli che fanno sperare in un una pronta guarigione. A didascalia dello scatto, Georgina ha scritto: “You are my inspiration“, con tanto di cuoricino.

Al momento, non sappiamo quando Ronaldo tornerà in campo, ma di certo ci saranno aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.