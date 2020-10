Al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini presenta un vecchio amore della contessa Patrizia De Blanck, che ha però affermato di non ricordarlo.

Patrizia De Blanck è stata con Alvaro, il falegname che le ha parlato da dietro il plexiglass al Grande Fratello Vip? A quanto detto dalla contessa tra lei e quest’uomo non ci sarebbe stato nulla, e addirittura di lui non serberebbe alcun ricordo. “Se è vero che sfondavo il materasso? Con lui no, ma con altri sì! Con Armando sono caduta giù dal letto. Forse non me lo ricordo? No! Io quelli che mi sono tro**ata me li ricordo tutti, tutti! Sono stata con un idraulico e con un elettrauto, ma con un falegname mai”, ha detto la contessa visibilmente in imbarazzo.

Patrizia De Blanck e il falegname: la frase shock

Nonostante le numerose conquiste da lei millantate, con il falegname Alvaro – ospite nella nona diretta al GF Vip – non ci sarebbe stato alcunché e anzi, Patrizia De Blanck ha sostenuto di non averlo mai visto prima. “Ma è un pazzo lucido, non lo conosco, non lo so chi è. Se avessi fatto qualcosa con lui lo direi, a parte che è un ce**o, dai torna all’ospedale da dove sei venuto”, ha detto la contessa all’uomo presentatole da Alfonso Signorini.

PATRIZIA DE BLACK

Gli amori, le nozze e i flirt della contessa

Patrizia De Blanck fa parte del jet set praticamente da tutta la vita, e sono innumerevoli i flirt e le storie d’amore che le sono stati attribuiti nel corso degli anni. La contessa è stata sposata due volte (una prima, nel 1960, con Anthony Leigh Milner, e una seconda, nel 1971, con Giuseppe Drommi). Tra i flirt più famosi che le sono stati attribuiti sicuramente vi sono quello con Alberto Sordi e quelli con Walter Chiari, Mohamed Al Fayed e Franco Califano.