Aurora Ramazzotti ha ben chiari gli obiettivi da raggiungere con la nascita del figlio che aspetta da Goffredo Cerza.

La gravidanza di Aurora Ramazzotti procede a gonfie vele, nonostante inizialmente sia stata profondamente turbata dalle notizie che la raccontavano prima che fosse la diretta interessata a farlo. Superati i mesi più critici, è stata la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti a decidere, insieme al compagno Goffredo Cerza, di voler condividere la lieta notizia. E, ora che tutti ne sono a conoscenza, Aurora ha raccontato i progetti e gli obiettivi da raggiungere con il figlio.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerca: cosa desiderano per il figlio

Intervistata da Ora, Aurora Ramazzotti ha sottolineato quanto il suo ruolo da futura mamma insieme a quello del futuro papà sia importante per la formazione e la crescita del bambino.

“Vogliamo essere dei buoni genitori per la next generation – ha spiegato la giovane – Abbiamo il dovere di essere dei buoni genitori per migliorare la generazione successiva”.

Le intenzioni della Ramazzotti e di Goffredo Cerza, dunque, sono molto chiare e i due sembrano prontissimi per diventare degli ottimi genitori.

“Noi siamo dei rompiscatole sinceri. Se qualcosa non ci garba, lo manifestiamo in modo diretto – ha aggiunto la futura mamma – . Il cambiamento non avviene col silenzio, ma con i fatti”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG