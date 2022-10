Si continua a parlare di depressione dopo il caso Bellavia al Gf Vip, e Belén Rodriguez confessa sui social il suo periodo buio.

Marco Bellavia ha permesso al mondo dello spettacolo di parlare in maniera più libera e consapevole di depressione e disturbi mentali. Il caso sollevatosi nella casa del Gf Vip è servito per sdoganare una sorta di tabù e sono tanti i personaggi noti che, ora, provano meno vergogna nel condividere il proprio racconto sulla depressione. A sorpresa, anche Belén Rodriguez ha ammesso di aver vissuto un periodo molto buio durante il quale non voleva più uscire da casa.

Belén Rodriguez e la depressione

Nel corso della puntata de Le Iene andata in onda ieri, 11 ottobre, Gaston Zama ha raccontato la depressione di Alessandro Di Sarno, inviato del programma di Italia 1 che da 15 anni convive con la depressione.

Riprendendo uno stralcio dell’intervista nelle sue Instagram story, Belén ha ammesso di aver sofferto dello stesso problema in un particolare periodo della sua vita.

“Ho provato una grande, profonda tristezza, e manco io volevo più uscire di casa – ha rivelato la showgirl tramite il suo profilo social – .Vi sono vicina”.

“Troviamo gli occhi giusti, leviamo gli occhiali e godiamoci questa vita, che bella sempre non è, ma prestiamo attenzione a quelle belle”, ha concluso Belén lanciando un messaggio di incoraggiamento a tutti coloro che hanno vissuto o vivono il suo stesso stato d’animo.

