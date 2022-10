Si torna a parlare del caso Caltagirone e Barbara D’Urso ricorda un episodio in cui Pamela Prati la trattò malissimo dietro le quinte di Live!.

Il Grande Fratello Vip ha riaperto il caso Mark Caltagirone: Pamela Prati ha avuto modo di raccontare la sua verità ad Alfonso Signorini, risvegliando così la memoria del pubblico e dei personaggi dello spettacolo coinvolti in quel mistero. Se le ex agenti della showgirl del Bagaglino continuano a sostenere che non racconti la verità, Barbara D’Urso è tornata sull’argomento a Pomeriggio 5, rivelando un retroscena sulla Prati.

Barbara D’Urso, cosa successe con Pamela Prati nel backstage

La conduttrice di Canale 5 ha ricordato come Pamela Prati abbia parlato per la prima volta di matrimonio e figli con Mark Caltagirone nella sua trasmissione, Live!.

Proprio in occasione di quella prima intervista durante la quale la showgirl annunciò le nozze e la maternità – nei fatti mai esistite – Barbara D’Urso ha parlato di un aneddoto finora sconosciuto al grande pubblico.

“E in quell’intervista, durante la pubblicità io ero dietro le quinte a controllare la scaletta e il copione. E lei arrivò arrabbiatissima con me davanti a tutti – ha ricordato la conduttrice Mediaset – . Devo dire che mi trattò malissimo”.

“Io le dissi ‘Pame ma che cosa è successo, che cosa ti ho fatto?’ – ha continuato a spiegare la D’Urso – .Noi avevamo appena trasmesso un grande servizio evocativo su di lei e sulla sua carriera. Ovviamente c’erano le immagini del Bagaglino, lei è stata una regina del Bagaglino. Lei mi disse ‘come ti sei permessa di mettere le mie immagini del Bagaglino? Io ero qui a parlare di bambini’”.

“Io rimasi veramente sorpresa da quello sfogo”, ha aggiunto Barbara che, ad oggi, motiva la rabbia di Pamela Prati dopo le ultime rivelazioni di quest’ultima riguardo la presunta gelosia di Mark Caltagirone.

