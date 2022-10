La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi procede a gonfie vele, tanto che i due pare siano già arrivati allo scambio degli anelli.

In giorni in cui si attende la prima udienza di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, lui non si nasconde più e si mostra sereno e innamorato accanto alla nuova compagna, Noemi Bocchi. La loro prima uscita ufficiale è avvenuta in occasione del 46esimo compleanno del Pupone, con una festa a sorpresa organizzata proprio dalla fidanzata nel ristorante di Santa Severa dove Ilary Blasi ricevette la proposta di matrimonio.

Totti e Noemi, l’anello che brilla all’anulare destro

Ma quella, ormai, sembra essere una storia troppo lontana e, nel corso degli ultimi avvistamenti, c’è chi ha notato agli anulari di Totti e della Bocchi un prezioso anello.

Come si può notare dalle immagini pubblicate dal settimanale Chi, Totti e Noemi Bocchi mostrano lo stesso gioiello.

I due sono stati pizzicati nel corso di una cena al ristorante Assunta Madre di Roma, insieme a loro la figlia più piccola del Pupone, Isabel, e i figli della sua nuova compagna.

Da tempo, infatti, si parla di un’amicizia solida tra i più piccoli, instaurata anche grazie alle frequentazioni segrete tra la neo coppia.

Totti e Noemi, che si conoscono da diverso tempo, avrebbero iniziato a frequentarsi in maniera più seria negli ultimi dieci mesi e, a conferma delle loro buone intenzioni, è arrivato un anello molto prezioso.

Inoltre, secondo i ben informati, il Pupone pare sia alla ricerca di una nuova casa a Roma Nord da condividere con la compagna.

