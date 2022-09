La morte della Regina Elisabetta ha segnato la fine di un’era e l’inizio di un’altra, quella in cui il figlio Carlo sarà re: ma quali saranno le sorti di Camilla Parker Bowles?

I sudditi inglesi sono rassegnati. Prima di esalare l’ultimo respiro, la Regina Elisabetta ha compiuto una scelta dovuta alla volontà di lasciare in mano al figlio Carlo un “regno in salute”. Onde evitare qualunque tipo di complicazione derivante dalla sua morte, dunque, la sovrana che tutto il mondo sta piangendo ha fatto una scelta precisa riguardo il destino di Camilla Parker Bowles, seconda moglie del nuovo re d’Inghilterra.

Camilla Parker Bowles sarà regina?

“Camilla incoronata regina consorte accanto a Carlo”: sono state queste le decisioni prese dalla Regina Elisabetta sei mesi fa.

Con queste parole, dunque, l’amata sovrana scomparsa a 96 anni ha compiuto una scelta spinta, molto probabilmente, soprattutto dall’amore nei confronti del figlio.

Il matrimonio tra Carlo e Camilla è stato celebrato nel 2015, ma ai tempi la Regina decise di partecipare alle celebrazioni in maniera molto “superficiale”: arrivò a Windsor solo per la benedizione dell’arcivescovo di Canterbury, sorrise a favore di telecamere e raggiunse a passo svelto Andrew Parker Bowles – ex marito della nuora – e gli altri amici per seguire la nota gara ippica inglese, il Grand National.

I rapporti tra le due, quindi, non sono sempre stati distesi, ma si sono equilibrati negli anni, anche per il bene che la Regina ha sempre nutrito per il figlio Carlo.

Ora che spetterà a lui il ruolo di sovrano, dunque, anche Camilla verrà incoronata Regina.

