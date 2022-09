Chanel Totti, figlia di Francesco e Ilary Blasi, non ha peli sulla lingua e, attaccata da un hater, non esita a replicare stizzita.

La figlia 15enne di Francesco Totti e Ilary Blasi ha dimostrato in più di un’occasione di non avere peli sulla lingua e la stessa grinta che contraddistingue la madre. Approdata su TikTok così come la maggior parte dei suoi coetanei, la giovane si diverte a postare dei video seguitissimi dai follower. Uno degli ultimi, però, ha attirato l’attenzione di qualcuno che non ha esitato a commentare il lusso in cui vive la figlia dell’ex capitano della Roma.

Chanel Totti zittisce l’hater

Capelli biondi lunghi, occhi azzurri e una t-shirt a maniche corte di Fendi: così Chanel Totti si è mostrata sul social che sta spopolando tra gli adolescenti, impegnata a realizzare un nuovo TikTok.

Set del video la sua lussuosissima casa all’Eur di cui si notano alcuni – preziosi – dettagli del salone alle sue spalle. E, proprio l’abitazione in cui risiedono i figli di Totti, non è passata inosservata gli occhi di un follower che ha scritto: “Due soldi la casa”.

Il commento, inopportuno, dell’utente pare abbia fatto abbastanza arrabbiare Chanel che ha replicato: “Devi guardare me, non la casa”.

Ancora una volta, dunque, la primogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti si è resa protagonista della rete. Proprio come quando, alla notizia della separazione dei genitori e della relazione del padre con Noemi Bocchi, scrisse: “Non c’è cosa più bella dell’indifferenza”

