Archiviata la relazione con Rkomi, Paola Di Benedetto si è buttata a capofitto nel lavoro. Ma ad interrompere la sua routine sarebbe stato Matteo Berrettini, sportivo e talento del tennis con cui la conduttrice radiofonica avrebbe iniziato una frequentazione assolutamente top secret. A parlare inizialmente della liaison è stato The Pipol, mentre nelle ultime ore il Corriere della sera ha fornito ulteriori dettagli su questa storia.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, la storia tra la Di Benedetto e Berrettini sarebbe iniziata su Instagram e, dopo uno scambio di messaggi, i due avrebbero deciso di incontrarsi.

La serata romantica pare abbia avuto come cornice quella di Torino, città nella quale la ex naufraga de L’Isola dei famosi e il tennista avrebbero deciso di trascorrere del tempo insieme.

Dopo numerose indiscrezioni sul presunto flirt, Fanpage ha fatto sapere di aver tentato di rintracciare i diretti interessati per una conferma o smentita, ma nessuno ha voluto esprimersi sull’argomento.

Cosa c’è di vero sulla liaison tra Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini? Il gossip potrebbe essere fondato se i due protagonisti della cronaca rosa non decideranno di smentire a breve i pettegolezzi sul loro conto.

