Il gossip che non ti aspetti coinvolge Ambra Angiolini e Gianluca Grignani: i due sarebbero stati avvistati nella notte.

Entrambi single ed entrambi – forse – alla ricerca dell’anima gemella. Ambra Angiolini e Gianluca Grignani potrebbero proprio avere questo desiderio in comune e, chissà, che non siano riusciti a trovare nell’altro ciò che aspettano da tempo. Lei, archiviata la relazione turbolenta con Massimiliano Allegri, era stata avvistata anche in compagnia dell’attore Francesco Scianna ma, secondo quanto riportato da Dagospia, nel cuore della Angiolini potrebbe essere riuscito a farsi spazio Gianluca Grignani.

Ambra e Grignani “in confidenza”

“Cosa ci facevano l’altra notte assieme a Milano in auto e in grande ‘confidenza’ Ambra Angiolini e Gianluca Grignani?”, si legge sul sito di informazione che lascia intendere che tra i due ci fossero atteggiamenti diversi da quelli di semplice amicizia.

Così come Ambra, anche Grignani ha concluso da tempo la relazione con la moglie Francesca Dall’Olio. I due, stando alle voci di gossip, avrebbero deciso di salutarsi in maniera definitiva nel 2020, ma nessuno dei diretti interessati ha mai raccontato i motivi della rottura.

Ambrhttps://www.instagram.com/p/CgrY4fatkqC/a e Grignani, dunque, sarebbero entrambi single e, chissà, che il loro rapporto – forse semplicemente d’amicizia – non si possa evolvere in qualcosa d’altro.

Dopo la notizia diffusa da Dagospia, nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito il gossip. Staremo a vedere…

