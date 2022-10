Grave lutto per la ex concorrente del Grande Fratello, Ambra Lombardo, profondamente scossa per la morte di una cara amica, Sandra.

Ambra Lombardo ha deciso di affidare ai social il duro e doloroso sfogo per la morte di una cara amica, Sandra, che si è suicidata. La ex concorrente del Grande Fratello e professoressa di Tiki Taka ha condiviso su Instagram la notizia della scomparsa dell’amica lasciandosi andare, poi, ad uno sfogo contro un mondo che sempre più spesso racconta vite felici che, nella realtà, non esistono.

Ambra Lombardo, il pensiero per l’amica morta suicida

“Ti auguro la pace e la luce che non hai saputo trovare in questo mondo caotico, superficiale, buio, di falsi miti, falsi superuomini, falsi felici – ha scritto Ambra nel suo post – . Ciao Sandra! Rip! I nostri pensieri sono a te”.

Il dolore per la morte dell’amica, però, ha portato la Lombardo a condividere anche una lunga riflessione sul mondo di oggi e su quanto i social influenzino le scelte delle persone più fragili.

“Il nostro cuore è spezzato. Ieri è arrivata la notizia di un’amica che si è tolta la vita – ha scritto ancora la ex del Gf – . Allo sconcerto e al silenzio di rispetto dovuto a chi resta, sono seguiti i perché. Perché la via del non ritorno? Cos’ha questo mondo che non funziona più? Che non piace più, che ammala l’anima e persuade a scelte tanto definitive? Non demonizzo i social, perché a niente e nessuno è data la responsabilità della nostra felicità o infelicità”.

“I media, in questa deriva emotiva, un ruolo lo hanno eccome! – ha aggiunto ancora – .Perché in troppi oggi finiscono per rifuggire la vita che hanno, cercandone, vivendone, mitizzandone, idealizzandone altre sui social”.

Puntando il dito contro i social che spesso raccontano vite felici ben lontane dalla realtà, Ambra Lombardo ha rivolto un ultimo pensiero a chi “è stato fragile” e per questo motivo “si è sentito fuori luogo”.

