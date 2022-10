Adesso parla Michelle Hunziker: dopo le insistenti voci sulla riappacificazione con Tomaso Trussardi, la conduttrice rompe il silenzio.

Da settimane si rincorrono i pettegolezzi sul ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Vittorio Feltri, testimone di nozze della coppia, aveva lasciato intendere che le notizie non fossero del tutto infondate. Poi, in occasione del compleanno della figlia Sole, la conduttrice e l’imprenditore si sono mostrati insieme alimentando il gossip sulla riappacificazione. Intanto, il settimanale Chi aveva aggiunto un tassello: Trussardi sarebbe tornato dalla Hunziker, ma ad una serie di condizioni.

Michelle Hunziker, la verità sulla riappacificazione con Trussardi

Dopo settimane in cui Michelle Hunziker è rimasta in silenzio davanti alle notizie che la riguardavano, ha rotto il silenzio con un post Instagram che smentisce il chiacchiericcio su di lei e l’ex marito.

“Io che leggo i giornali in questi giorni – ha scritto la conduttrice a corredo di un collage che la ritrae mentre fa diverse facce buffe – . Good news: no news !!!”.

“Anche in questi giorni nonostante l’output delle notizie che leggo sia positivo, c’è sempre comunque la necessità di buttarci sopra un cono d’ombra. Mah….”, ha aggiunto lei, un po’ infastidita dalle ultime notizie.

L’intervento di Michelle, dunque, sembra essere una smentita vera e propria sulla riappacificazione con Trussardi. I due, così come annunciato al momento del comunicato che ufficializzava la separazione, potrebbero essersi fatti vedere insieme in virtù dei buoni rapporti mantenuti per il bene delle figlie.

