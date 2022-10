Valeria Marini e Pamela Prati hanno condiviso a lungo il palcoscenico del Bagaglino. Si diceva che tra le due vi fosse una grande rivalità, mai smentita né confermata dalle dirette interessate. Eppure la Marini, ora impegnata a Tale e quale show, non ha mai voltato le spalle alla collega quando nel 2019 è esploso il caso Mark Caltagirone. Ospite di Da Noi a Ruota Libera di Francesca Fialdini, Valeria è tornata a parlare dell’argomento.

In queste settimane, in seguito alla partecipazione della Prati al Grande Fratello Vip, il caso Caltagirone è tornato d’attualità e il pubblico continua ad essere diviso tra accusatori e sostenitori della showgirl.

Valeria Marini si è detta certa che Pamela sia stata vittima di una truffa e ha ribadito di essere stata una delle poche – se non la sola – ad avere sempre sostenuto la collega.

“Non ho sentito Pamela Prati prima del Gf Vip, però la frequento, ogni tanto ci sentiamo – ha spiegato la Marini – . O forse l’ho sentita prima del Gf, sì, le ho mandato un messaggio. Le ho scritto ‘sono molto contenta per te’”.

“Del periodo di Mark Caltagirone sono stata l’unica ad aver fatto dichiarazioni a suo favore e l’ho aiutata. Perché io avevo capito che lei era rimasta incastrata in una cosa paradossale – ha aggiunto, riferendosi alla spinosa questione finita nelle aule dei tribunali – . E, anche quando l’ho rivista, tutti si allontanavano. Perché poi sai che il nostro ambiente è così falso. Ma alla fine cosa aveva fatto di male lei? Io le sono stata vicino, se le chiedono questo lei sicuro lo dice”.

“Era giusto starle accanto. E sono molto contenta è riuscita a ritrovare un equilibrio, in primis per lei stessa. Perché ha subito una cosa… ha anche sbagliato magari”, ha aggiunto la Marini mostrandosi, ancora una volta, dalla parte della collega.

