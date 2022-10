La relazione tra Beatrice Valli e Marco Fantini è una delle più longeve nate negli studi di Uomini e Donne. La coppia, che è convolata a nozze solo qualche mese fa, ha una famiglia già numerosa: al primo figlio della Valli, Alessandro, si sono aggiunte Azzurra e Bianca. Nelle ultime ore, però, si parla della quarta gravidanza della Valli…

Protagonista di una serata organizzata da un marchio di gioielli per cui ha realizzato una collezione, Beatrice Valli è apparsa in splendida forma con un lungo abito fasciante fucsia.

L’occhio dei più attenti, quindi, si è concentrato sul pancino gonfio dell’influencer, tanto che si è subito iniziato a parlare di una ipotetica quarta gravidanza.

A placare le voci e dare una risposta ai più curiosi è stata proprio Beatrice. Mostrandosi in una Instagram story insieme alla scrittrice Silvia Rossi, si è accarezzata la pancia in maniera ironica.

“Tutta

” hanno scritto sulle immagini condivise in rete, smentendo così i pettegolezzi sulla presunta quarta gravidanza della Valli.

View this post on Instagram

