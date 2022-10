Laura Pausini e Paolo Carta hanno festeggiato insieme alle persone più vicine alla famiglia la Prima Comunione della figlia Paola. Momenti di grande gioia per la cantante e il chitarrista, già padre di Joseph, Jader e Jacopo Carta, nati dal matrimonio con Rebecca Galli. Anche i figli più grandi di Carta hanno partecipato al giorno di festa della sorella.

“La prima comunione di Paola – ha scritto Laura Pausini a corredo di una serie di scatti che hanno riassunto sui social il giorno di festa – .’L’amore mi ha spiegato ogni cosa, l’amore ha risolto tutto per me. Perciò ammiro questo amore ovunque esso si trovi’ (Papa Giovanni Paolo II)”.

“Ognuno di noi ha il suo Dio, simbolo d’amore e pace. Paola sta imparando ogni giorno di più il significato di uguaglianza, fraternità e amore”, ha aggiunto ancora la cantante orgogliosa della figlia.

Le foto condivise dalla Pausini hanno raccontato una giornata vissuta all’insegna dell’amore e della famiglia. Paola ha ricevuto in regalo una bicicletta bianca e ha festeggiato insieme ai nonni materni e agli zii. Molti volti noti hanno voluto fare i loro più cari auguri alla piccola commentando il post condiviso sui social dalla Pausini.

