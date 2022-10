Paola Barale è tornata in tv con Ballando con le stelle, ma non si dimentica il suo lungo amore con Raz Degan: le ultime parole sulla storia.

Ballando con le stelle ha riportato sul piccolo schermo Paola Barale. La conduttrice, da tempo lontana dal mondo dello spettacolo, ha deciso di rimettersi in gioco con lo show di Milly Carlucci per cui ha speso parole piene di stima e affetto. Ospite di Mara Venier a Domenica In, la Barale si è confidata con la conduttrice raccontando emozioni e sensazioni provate grazie al programma di Rai 1, ma non è mancato il ricordo dell’ultimo amore famoso: Raz Degan.

Paola Barale, le dichiarazioni su Raz Degan

Insieme per ben 13 anni, Paola e Raz si sono spesso professati “amici” per volontà, come emerso dall’ultima intervista, dell’attore.

“Sono una donna molto paziente – ha commentato la Barale – .Ci siamo amati molto, poi è andato tutto al diavolo”.

“Gli amori finiscono purtroppo o per fortuna, l’importante è avere il coraggio di dire le cose come stanno e non di trascinarsi avanti – ha aggiunto lei, senza mostrare alcun risentimento o rimorso – . È stata bella fin quando è durata. Come ha fatto a conquistarmi? Hai visto che faccia che aveva”.

Ad oggi, la Barale è assolutamente single e pare non sia intenzionata a cercare un compagno con cui condividere la quotidianità.

Riproduzione riservata © 2022 - DG